台鐵瑞芳與猴硐間因連日大雨發生邊坡滑動，造成東西正線路線中斷，目前樹林往返宜花東列車停駛；花蓮火車站出現大批受影響乘客等待換票，客運業者也加開班次疏運人潮。

因瑞芳與猴硐間西正線邊坡大規模滑落，目前樹林往宜蘭、花蓮、台東列車停駛，宜蘭、花蓮、台東往北列車只行駛至宜蘭站，因今天是小週末，人潮不少，花蓮車站今天上午出現大批退換票乘客。

包姓乘客表示，上午和朋友搭6時38分火車往台北參加活動，發車前就延誤50分鐘，一路上開開停停，最後停在福隆站等待，後來才知道路線還在搶修中，因趕時間便出站找接駁車，到台北已經超過下午1時。

花蓮站長林德香指出，目前列車只到宜蘭站，若要到宜蘭以北的乘客，就需到宜蘭轉乘國道客運，因退換票人潮暴增，緊急調度人員，加開窗口協助乘客，車站內也不斷播放退換票及轉乘資訊。

林德香指出，若車票是到宜蘭以北，但只坐到宜蘭，未乘坐的區間可在1年內全額退費，乘客出站時須蓋證明；若已購票但無法搭乘，同樣是1年內全額退票。

北花線國道客運業者也因搭乘人潮增多加開班次，首都客運花蓮站下午原車班都客滿，下午增加5至6班車；另外也在市府轉運站「無限量」加開台北到羅東班次，協助南下疏運。

總經理李建文說，因北花線車程至少3.5小時，運能有限，建議往返台北、花蓮的遊客可購買鐵公路聯運票，台北到羅東搭客運、羅東到花蓮轉搭火車。（編輯：黃世雅）1091204

(中央社)