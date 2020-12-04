繼面板之後，業界研判，過去中國對ＬＥＤ產業的設備補貼有望在今年底、明年初告尾聲，過往ＬＥＤ產業惡性殺價競爭的情況可望自明年底改善，產業秩序可望轉佳下，輔以Mini LED開始進入大量出貨期，三、五年內Micro LED量產仍不會成氣候下，Mini LED將可迎來三到五年的好光景。

中國將加重半導體補貼

其中，擔綱Mini LED軍火商的設備廠，勢必會是明年起Mini LED正式進入量產出貨的首波多頭急行軍，包括惠特、久元將隨著業績發酵，正要進入主升段的行情。據了解，惠特十一月起在陸廠拉設備、晶電代工同步放量下，已加班趕工出貨中，營運將正式進入高仰角成長。

美國封鎖中國半導體產業，從掐斷華為晶片供應到制裁中芯半導體，加上中國半導體國家隊紫光集團、武漢弘芯先後出現債務違約，中國半導體本土化進程處處碰壁，業者指出，為了突圍，明年起中國勢必加大力度，將所有資源轉向半導體產業升級，以擺脫來自美國的掣肘。

業者觀察指出，中國資金再多，也要效率配置，過去幾年，面板及ＬＥＤ產業在中國政策的大力補貼及惡性競爭下，現都已雄踞全球最大市占，中國政府未來再加碼補貼的意義已不大，兩大慘業的秩序可望全面轉佳，台廠營運也能否極泰來。

據估算，中國今年全球面板市占估計將衝破六成，韓廠及台廠則分據其他四成，惡性殺價競爭下，去年面板報價跌破現金成本，血流成河，三星、ＬＧＤ、松下及三菱電機等日韓廠商紛紛在不堪虧損的情況下陸續宣布退出ＬＣＤ市場的計畫。

為避開陸廠傾巢而出的殺價競爭，台廠也不得不以差異化突圍，友達結盟台廠力拱Mini LED，拉大與競爭對手的差距，並轉向電競、ＩＴ等中高階應用市場；群創則深耕車用顯示器，已囊括全球多家一線車廠訂單，轉型策略奏效，友達及群創兩家面板廠第三季毛利率分別回升到十．五九％及九．二九％，第三季也分別轉虧為盈。

產業供需秩序可望持續改善下，摩根士丹利最新出爐的報告預估，明年群創及友達可持續邁向獲利復甦，每股盈餘預估分別可達一．○七元及一元，股價也將持續向上調整，目標價分別上看十四．五元及十六．五元，距離目前股價均還有近二成的上漲幅度可期待。

ＬＥＤ殺價壓力銳減

同樣的情況，預估接下來也將發生在ＬＥＤ身上。中國傾全力補貼ＬＥＤ設備，在過去十年間，全球近六成的ＬＥＤ市占亦落入陸廠手中，不堪陸廠的惡性競爭，包括Cree等歐美大廠紛紛宣布退出ＬＥＤ及照明市場，另闢新藍海，台廠的晶電則以十三％的全球市占苦撐。（全文未完）

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先探投資週刊2120期

(中時新聞網)