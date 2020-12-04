美國在周四創下新冠肺炎單日確診數和單日死亡數的紀錄新高；另一方面，加州州長表示，預計在重症病床瀕臨容量極限的未來幾天，加州將實施全國最嚴格的居家命令。

美國周四新增21萬1762名確診者，2858名死亡人數，住院人數推升到10萬人。

加州將施加新一輪限制措施，遠較其他州嚴格；當五個區域其中一區重症病床(ICU-bed)空間低於15%之時，該區將實施嚴厲的限制。

州長紐生(Newsom)表示，包括南加州的四個行政區域在本周將達到15%的臨界點，舊金山灣區預計在12月中或下旬達到。

居家命令將提前48小時通知，並持續至少三周。州長指出，再不下令，醫院系統將被癱瘓，死亡和染疫人數也繼續向上。

在關閉命令下，加州居民將被要求待在家中，避免外出，例外允許的活動為生活用品購物、醫療約定、遛狗和個人戶外運動。另外也會對許多商業活動施加新限制。

美國疾病防治中心(CDC)主任瑞德菲爾德(Redfield)本周稍早指出，12月、1月和2月可能是美國公衛史上最艱困的時刻，在二月之前，美國將有接近45萬人死亡。

另外俄亥俄州州長和密西根州州長也都在周四公布嚴重疫情和可能的進一步限制。疫苗帶來一些希望，但是有許多美國人拒絕接種疫苗，甚至拒絕配戴口罩的要求。

總統當選人拜登(Biden)周四指出，願意公開地接種疫苗，並要求疫情總顧問佛奇(Fauci)繼續留任在拜登團隊中。

(時報資訊)