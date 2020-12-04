娛樂8點半》韓劇《Penthouse上流戰爭》收視節節攀升，劇中主角也跟著受到關注，飾演財閥千金的李智雅，憑著精湛演技引起熱議，其實，她一直是演藝圈神秘人物，但比起作品，她的感情生活更加戲劇化，戀愛對象都是頂級巨星。

李智雅2007年出道，就和裴勇俊合作《太王四神記》爆紅，清秀氣質讓她備受關注，還和裴勇俊傳出緋聞，讓她知名度暴增，殺青後收到不少廣告、戲劇邀約。

2010年李智雅和鄭雨盛、車勝元，秀愛主演《雅典娜：戰爭女神》，更讓她演藝事業攀上高峰，不過卻因爆出隱婚、三角戀風波，讓她感情生活比作品更為精彩。

其實，李智雅對私生活一向低調，也很少和劇組人員聚餐，讓她有外星人稱號，不過即使傳聞不斷，她卻不能出面解釋，原來就是她有一個「不想被人知道的秘密。」

李智雅出道就和裴勇俊合作。（圖/本報系資料照）

2011年李智雅爆出和在韓國歌壇有「文化大統領」之稱的徐太志隱婚10多年，兩人在美國相識，並在1997年於美國低調舉行婚禮，當時李智雅才19歲，徐太志25歲。

徐太志1992年出道後，迅速掀起一陣狂潮，以他為中心的「徐太志和孩子們」樂團，甚至在當時被稱為歌壇的改革者，為歷史寫下新的一頁，創造許多先例，像是現代感的舞曲、饒舌曲風等，甚至被歐美樂壇譽為是「韓國的麥可傑克森」。

1996年徐太志宣布隱退，前往美國沉寂了兩年，那時他也完成人生大事結婚，1998年才重返韓國樂壇，而李智雅因為和頂級偶像在一起，為了守護愛情，只能默默當他背後的女人，甚至與家人、朋友長達7年沒聯絡。

不過這段婚姻沒有維持太久，兩人在2000年開始分居，2006年提出離婚，2009年正式離婚，直到2011年李智雅對徐太志提出訴訟才曝光。

李智雅和鄭雨盛戀情曝光後，被挖出早秘婚徐太志（右圖）多年。（圖/翻攝自韓網）

而隱婚會被爆出，最大原因是李智雅和鄭雨盛的戀情公開，兩人因《雅典娜：戰爭女神》相識，殺青後被拍到一起前往法國旅行，而被媒體曝光戀情，之後兩人也承認交往中。

鄭雨盛是韓國頂級男神，長相帥氣、演技精湛，還曾獲得青龍獎影帝、百想藝術大賞，李智雅更是他出道多年來唯一公開認愛的女友。

不過才公開戀情沒多久，李智雅就爆出秘婚，鄭雨盛也因此背負第三者的罪名，承受巨大壓力的兩人，最後僅交往3個月就分手。

雖然李智雅坦言自己2009年就離婚，但和徐太志之間還存在著離婚訴訟，2011年對他提出精神賠償和財產分配訴訟官司，但對鄭雨盛的身分來說，仍是十分尷尬，男神竟捲入「小王」疑雲。

當時鄭雨盛選擇沉默，直到幾年後才在節目上談及這段過往，他表示已經37歲的他，一直拼命工作，沒有旅行的機會，與李智雅被拍到的巴黎旅行，是他第一次和女人到海外旅行，言談間帶著遺憾。

而在巴黎的時候，李智雅就跟他坦承與徐太志的過去，「我的沉默對於受到很多誤解的她來說可以減少傷害」，間接守護了李智雅，ㄧ心保護女方的深情態度，獲得網友讚賞。

李智雅今年演出《Penthouse上流戰爭》再次受到關注。（圖/翻攝自韓網）

李智雅也在隱婚事件後，減少戲劇產量，直到2018年演出《我的大叔》，再度獲得關注，今年更因《Penthouse上流戰爭》再讓大眾注意到她的出色演技，42歲仍保有少女模樣，令人驚艷不已。

(中時新聞網)