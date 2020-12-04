一名網友日前到高雄駁二藝術特區遊玩時，在廁所發現令他相當驚艷的畫面，原來廁所外面洗手台的每個鏡面，恰巧都對應到不同的景觀畫面，乍看之下，每個方形鏡子都有不同鏡像內容，就像是每個「畫作」擺放在「畫廊」上，他拍下照片後放到網路上，短時間吸引1.4萬人點讚，超過4百則留言。

該網友在臉書「新路上觀察學院」po出一張照片，照片位在駁二藝術特區的某間廁所外面，廁所外側的每面洗手台鏡子，都反射出不同的畫面，疑似是廁所對面的大型塗鴉，不同的部分分別呈現在鏡子裡，讓該網友說「某個角度看洗手台上的鏡子，好像畫廊展示品。」

高雄駁二園區廁所外的洗手台鏡子，每個鏡子都有不同的畫面，乍看一下就像是畫廊的畫作。（圖／翻攝自臉書「新路上觀察學院」）

許多網友看到照片後紛紛留言表示，「差點以為真的是畫」、、「想收購最後一幅」、「這篇文也太優質了」、「之前去都沒有發現」、「連廁所都好文藝」，但也有網友說這是角度問題，某些角度看都沒有各自不同的畫面，留言說「真的是很厲害攝影作品！」

這張攝影作品獲得網友一致好評，而發表作品的平台「新·路上觀察學院」提供網友將路上觀察到有趣的景致，能夠分享的平台，許多攝影照片都能許多網友豐富的觀察力與想像力。

臉書社團「新·路上觀察學院」提供網友將路上觀察到有趣的景致，能夠分享的平台。（圖／翻攝自臉書「新路上觀察學院」）

(中時新聞網)