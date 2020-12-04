分手後你會選擇繼續當朋友？還是老死不相往來？12星座中，有3星座男女一旦分手就形同陌路，即便心如刀割，也絕不吃回頭草！

天蠍座：

愛恨分明的天蠍座一旦發現戀人劈腿，或是做出不合常理的事情，就會果斷提出分手，絕不拖拖拉拉。對於天蠍座而言，感情是十分神聖的，對方如果對感情不忠，是對愛情的褻瀆；而傲嬌又好強的他們，面對一段走向結束的關係，即使過去再美好，也只是回不去的曾經，與其抱著過去的回憶凌遲自己，倒不如華麗轉身，絕不回頭。

獅子座：

愛面子的獅子座不會在沒有結果的事情上苦苦糾纏，即使面對感情也是保持高度冷靜，加上本來就不善言詞，慣用冷戰處理問題，一旦發現彼此不適合，也會快刀斬亂麻，與對方斷得一乾二淨，不免讓人覺得冷漠絕情。如果是對方提出分手，自尊心超強的獅子座也拉不下臉探究原因，不僅不會挽留，還會選擇掉頭就走，從此形同陌路。

雙子座：

雙子座表面上看似灑脫豁達，但是面對感情，內心有著旁人看不見的細膩，雖然他們不喜歡將愛時時刻刻掛在嘴邊，但對待感情卻十分認真。不過一旦分手，雙子的絕情也讓人倍感冰冷，就算心中有所不捨，他們也不願多做糾纏，更不會惦念往日舊情，而是刪去所有聯繫管道，徹底消失在前任的世界裡。

(中時新聞網)