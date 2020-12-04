新冠疫情衝擊下，2020年文創業慘兮兮，不過仍有金控默默力挺。中信金控指出，中信金控長年深耕影音產業，力挺臺灣影視作品，旗下子公司中信創投今年力挺投資的《消失的情人節》是第57屆金馬獎大贏家，而拿下三大獎的《同學麥娜絲》背後也有中信創投的身影。

中信金控指出，中信金控從2010年起透過旗下中信創投協助台灣文化創意產業發展，至今已逾十年，今年透過電影旗艦公司「華文創」投資電影《消失的情人節》表現亮眼，拿下第57屆金馬獎「最佳劇情長片」、「最佳導演」、「最佳原著劇本」、「最佳剪輯」與「最佳視覺效果」等五項大獎，是本屆金馬獎最大贏家；另一部轉投資電影《同學麥娜絲》也勇奪「最佳男配角」、「最佳美術設計」與「觀眾票選最佳影片」等三項獎項殊榮。

中信金控指出，中信創投多年來投資文創產業績效突出，更帶動其他金控創投參與，以實際行動響應「金融挺文創」政策，期望能將資金挹注文創產業，協助文創業者增加曝光度，將臺灣影視作品推向國際。

中信金控指出，中信創投重視台灣創作者，本屆拿下金馬獎最佳導演的陳玉勳是台灣鬼才喜劇創作者，「華文創」從五年前的《健忘村》就開始投資，至今持續投資及支持製作，陳玉勳也在本屆金馬獎獲獎致詞時，特別感謝投資人不離不棄。

此外，中信創投四年前支持導演黃信堯首部劇情長片《大佛普拉斯》也拿下金馬獎五項大獎肯定，中信創投持續投資並鼓勵其持續創作，本次以導演自身經驗，改編創作作品《同學麥娜絲》，獨樹一幟風格書寫臺灣真情故事，再度獲得多項提名及肯定。

中信金控指出，未來中信創投將持續以金控資源孕育創作沃土，希望有更多本土創作產生，將台灣影視作品推向國際，扶植MIT文創產業，帶給社會更多的正面影響，如同本屆金馬獎的年度概念「前往明天的路上」，秉持初衷支持臺灣文創，成為彼此的光，繼續朝明天的道路大步前進。

(工商 )