國外近年掀起一股包養風潮，不少女生會到交友網站找「乾爹」，陪吃飯聊天，甚至上床，好解決生活或滿足物質上的需求，收入頗豐。日本自新冠肺炎疫情爆發至今近1年，包括服務零售業、派遣人員與計時制打工族，約7成女性工作機會減少，收入減少，愈來愈多女性投入「爸爸活」，陪乾爹吃飯聊天賺錢，進而讓專門媒介的「爸爸活」掀起熱潮，每個月至少可獲得100萬日幣（約新台幣27萬元）暴利。

《日本放送協會》節目「close up 日本」日前報導，日本經濟受新冠肺炎疫情升溫重創，不僅企業紛紛倒閉、裁員，觀光客也少的可憐，導致服務零售業、打工族與派遣人員紛紛遭到解雇，其中約有7成的非正職員工是女性，這些人為了生活，被迫到風俗店與俱樂部工作，可是，隨著疫情升溫，有的客人荷包縮水、有的客人深怕被感染，致使風俗店生意一落千丈，有時一天連一個客人也沒有。

因此，不少生計發生困難的女性，開始投入門檻較低的「爸爸活」賺錢。所謂「爸爸活」是指，年輕女子藉由陪年長男性吃飯約會賺錢，但不做性交易，她們會透過推特等社交軟體，發表包括「＃円（援交）」、「＃爸爸活」「＃酒另（酒店費另計）」、「＃jk（女高中生）」等關鍵字的文章，上網找年長的男性，以陪吃飯聊天方式換取賺取生活費。

惟自從年初疫情爆發後，4月到9月的網路上相關徵文數量暴增，專家因此警告，儘管這些女性表面上說只「純吃飯」，但恐怕成為援交買春的犯罪溫床。

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(中時新聞網)