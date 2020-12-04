2020台灣醫療科技展開跑，長庚醫院在台北南港展覽館1館4樓展場，特別規劃「尖端癌症醫療」及「機器人治療」兩大專區共8大主題，展現迎接AI智慧醫療時代來臨的旺盛企圖心，備受矚目。

長庚決策委員會主委程文俊表示，AI智慧逐漸廣泛運用在醫療上，醫療資訊愈是數位化、格式化，醫學愈能使用。他強調，醫師靠人腦邏輯歸納寫下診斷標準，這樣的行為所造成的人為偏差，將逐漸被AI輔助改寫。

一名患者今年初中風，造成右側肢體偏癱，定期到醫院做職能治療復健，每天反覆的復健過程充滿挫折與無奈。

長庚復健部團隊改良了傳統的訓練器材，開發出「上肢復健機器人」，讓原本靠人力無法完全做到的精準抓握動作，透過機器人輔助，成為中風、脊髓損傷、其他中樞及周邊神經損傷等病人復健訓練的福音。

林口長庚醫院眼科，思考如何在減少到院次數的情形下，仍能保有良好溝通及醫療服務品質。他們開發出「AI智慧語音衛教」，透過新的遠端醫療服務語音平台，突破醫療侷限，更符合病人期待。

復建機器手臂可供中風復健病人使用。（長庚提供）

(中時新聞網)