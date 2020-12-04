美國數據網站《Fangraphs》列出最新國際球員排名，前2名皆為韓職球員，分別是金河成、李政厚，此外日職球員佐佐木朗希、山本由伸則是4、5名，巨人強投菅野智之則在第9。

《Fangraphs》排出國際球員排名前40名，只有2名選手總體未來評分達到大聯盟平均水準的50分，就是第1名的金河成以及第2的李政厚這兩名潛力股。效力Kiwoom英雄隊的金河成是韓職新星，他25歲正值巔峰期，更在大聯盟官網的自由市場排名中拿到第16名，今年要挑戰大聯盟，大家都期待這名游擊重砲能爭取到多大合約，且無論攻、守都有頂尖成績，甚至預期明年就能看到他大聯盟初登板。

球探報告指出他的各項能力都已趨近成熟，尤其速度拿到高於大聯盟平均水準的60分，爆發力強、身體素質好，有很不錯的長打能力，被預測能進入大聯盟百大新秀名單中，雖然不確定能否在美職複製他成功的經驗，但他在各項數據的表現比過去挑戰大聯盟成功的韓國前輩們更優秀，且年僅25歲，尤其游擊防守能力也會讓他有更多的容錯空間。

擁有高顏值的「風之孫」李政厚更年輕，今年才22歲，同樣效力Kiwoom英雄隊，且各項數據也不輸給金河成，他的球棒控制能力是大聯盟頂尖的70分，打擊能力也被預測未來將能成為頂尖選手，評價比金河成還要高，速度與中外野守備也拿到優於大聯盟水準的60分，只不過長打火力略遜一籌。

球探報告指出李政厚有優良的棒球血統，他自19歲進入韓職以來一直保持高水準成績，過去2年在右外野防守表現出色，且保送多於三振，只不過身材單薄可能影響火力，但他的球棒控制能力稱得上是頂尖，也與他很年輕就開始成為職棒球員有關，他24歲時將成為自由球員，被看好2024年能挑戰大聯盟。

(中時 )