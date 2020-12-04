12年1次的南投縣埔里鎮祈安清醮活動，5、6日兩天將迎接宗教活動重頭戲，上看10萬民眾於埔里境內活動，埔里警分局將啟動交管，埔里鎮公所也獲投縣府教育處同意，周末開放鎮內學校場地供遊客停車。

清醮活動總幹事洪景明說，祈安法會已有120年歷史，作醮期間鎮民封山禁水護生祈福，全鎮茹素7天，6日是吃素最後一天，下午開始鎮上開始「普施」，祭拜神明和孤魂，相關法會眾多；晚間鎮民依循傳統，將號召親朋好友、出門工作的遊子回鄉辦桌吃飯，加上觀光客，預估有超過10萬人在大埔里地區參與作醮。

公路總局表示，配合清醮活動，埔里工務段從5日上午8時到6日晚間12時，封閉信義路與中華路口，即台14線57.7公里至57.9公里路段。

而埔里境內停車位少，埔里鎮公所獲縣府教育處同意，5、6日兩天開放鎮內學校供民眾停車，鎮長廖志城說，周末鎮內的國中、國小校園開放停車，方便民眾回鄉或觀光。

埔里警分局表示，5、6日兩日埔里人潮眾多，將比照假日的交通勤務，重要路口有員警站崗指揮交通和控管燈號。特別呼籲各地來參加慶典活動的民眾，應注意自身安全，在駕駛車輛內勿擺放貴重物品，避免讓肖小有可乘之機。

(中時 )