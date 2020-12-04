在南寮漁港吃飯，點了兩隻螃蟹、一隻魚和一盤高麗菜，最後竟然要付2340元。（圖／翻攝自新竹人大小事）

在南寮漁港點「2蟹1魚1菜」，最後竟然噴了2340元，引發網友熱議。（圖／翻攝自新竹人大小事）

去觀光景點用餐，要小心被當盤子！一名網友分享，去南寮漁港吃飯，點了兩隻清蒸小蟹、一隻魚、白飯和炒高麗菜，最後竟然要台幣2340元，真是嚇死人。當原PO驚覺2隻螃蟹就要1260元後，便感嘆地說，都把觀光客嚇跑了！而貼文也引發熱議，許多在地人直呼，南寮真的貴！新竹人都不會去吃啦！

一名網友今天在臉書社團《新竹人大小事》PO文分享，昨天和老公去南寮漁市場吃海鮮，老闆娘看到原PO晃過去，竟然立刻催促原PO的老公點餐，起初倆人不以為意，就點了兩隻清蒸小蟹、一魚2吃、白飯及一盤炒高麗菜，結果竟噴了2340元。

該網友表示，當他發現兩隻清蒸小蟹要價台幣1260元後，他立刻就向老闆娘說不要了，但對方卻以螃蟹已經殺了為由，直言不能更改餐點。但令人傻眼的是，原PO明明就看到螃蟹還在該店員工的手上，還沒從袋子裡面拿出來。

該網友指出，吃完這頓飯後，收到了帳單明細，一魚兩吃要台幣960元、炒高麗菜為100元與白飯20元，總共收費2340元，但結帳的時候，店家卻堅持不給明細單據，讓原PO忍不住暴氣直呼：「她把來南寮的觀光客都嚇跑了！」

該網友也說，最諷刺的是，事情發生後只有他在心痛，因為老公不是台灣人，但曾多次在台北掉過ipad和手機，且次次都有好人幫他撿回來，且找路的時候，也總有熱心人士帶他一起去，所以他對台灣毫無戒心，因此認為這次的事，只是碰巧倒霉而已。

貼文一出，引發網友討論，「價格不透明，把客人都嚇跑，真的要改進」、「新竹人都不會去南寮吃，時價就是很大的陷阱」、「南寮就是專門，反正在地人不會去吃啦，這樣講應該有人懂」、「新竹什麼都貴，南寮為最」、「太誇張！真的太誇張！」

而原PO最後也補充說，其實不是所有的店家都不好，飯後有到樓下的街市買生魚片，還有老闆主動減100元賣給他們，其實心裡很感動。

(中時新聞網)