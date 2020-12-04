鑒於全球COVID-19疫情持續攀升，中央流行疫情指揮中心自12月1日啟動秋冬防疫專案，強化「邊境檢疫」、「社區防疫」及「醫療應變」措施。其中「社區防疫」強制要求民眾進入「醫療照護、大眾運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀、洽公」等八大類場所應佩戴口罩。

市府防疫團隊配合中央秋冬防疫專案，除了設計相關宣導海報張貼於重要場所，並在今日辦理跨局處聯合輔導稽查。本次稽查針對八大類場域各派出一隊稽查人員，共查核232處場所，現場觀察計有124位民眾未配戴口罩，經宣導後全數配合立即戴上口罩。

衛生局呼籲，請八大類場域業者及工作人員在工作期間一律全程佩戴口罩，並善盡場域管理之責，有效宣導（勸導）非特定民眾依規定戴口罩，並有權要求不配合者不得進入。經勸導仍堅持進入者，請現場照相或錄影存證，通報目的事業主管機關，由目的事業主管機關將採證結果送衛生局依法裁罰。未依規定佩戴口罩且經勸導不聽者，將依違反傳染病防治法第37條第1項第6款規定，裁罰新臺幣3千元以上1萬5千元以下罰鍰。

截至109年11月30日止，全球COVID-19確診病例數已突破6,328萬，死亡病例數超過147萬。高雄市新冠肺炎共計確診84例，其中境外移入67例、敦睦艦隊17例。

雖然高雄市迄今無本土病例，但近期境外移入病例數持續增加，社區疫病傳播風險也隨之提高。高雄市將持續強化新冠肺炎防疫網絡，呼籲市民配合「秋冬防疫專案」，出入八大類場所應正確佩戴口罩，落實社交距離及做好勤洗手等個人衛生防護。有發燒或呼吸道症狀等身體不適時，應避免前往上述場所。市府防疫團隊將賡續配合中央流行疫情指揮中心政策，全面並落實各項防疫工作，降低高雄市社區疫病傳播風險，守護市民健康。

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(中時新聞網)