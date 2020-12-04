大陸揚州市職業大學被踢爆，有學生疑似在學校餐廳低頭「吞吐」，消息才曝光沒多久，又有知情的網友爆料，另一對學生同樣在餐廳內，進行四腳獸運動，這讓不少網友質疑「學校校風有問題」，而引發熱議。

大陸揚州市，1日一名微博博主於職業大學網站爆料指出，一對男女疑似在學校餐廳，做出不雅之事。8秒的影片中，一名男學生坐在餐廳的椅子上，面前還有一名女生呈現半蹲姿勢，疑似正忘情地「吞吐」。

對此，校方於3日出面證實，影片中的地點確實為學校餐廳，由於拍攝距離較遠，目前無法斷定是否有不妥之舉，相關情形待進一步了解。不過，校方進一步指出，正在試著連繫發布該影片的學生，希望能夠將影片刪除。

眼看著，這事件尚未了結，又有知情網友踢爆出另一對學生，在餐廳直接上演活春宮。博主「看蘇州」以圖文的方式表示，「這是二樓餐廳的一角，時間是昨（3）晚上8點10分拍的」，隨後更直批「這學校校風嚴重有問題」。

吞吐事件尚未了結，又有網友踢爆學生在餐廳活春宮。（圖／翻攝自微博）

網友都認為非常不妥，並抨擊道「這一定是在綁鞋帶」、「現在學校都這麼瘋狂嗎？」、「是飯不好吃嗎？」、「男生厚臉皮也就算了，女生在幹嘛啊？」

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(中時新聞網)