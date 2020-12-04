總統蔡英文總統今日接見第28屆中華建築金石獎得主，她表示，中央和地方將共同興建社會住宅，目前已經超過4萬戶，從明年起，也要在全國推動50案社會住宅，共有1萬5,000戶，這是史上最大規模的社會住宅興建，希望2024年中央和地方共同興建的社宅可以到達12萬戶。

蔡英文指出，目前危老及都更案，已經從平均每年40件，逐漸翻倍成長，今年的1到10月，創下了965件的好成績。不過，我們好還要更好，快還要更快。所以接下來，內政部也將對《都市更新條例》提出新的修法草案，要讓危老都更注入新動能，加速危老及都更的推動。

她希望透過危老都更以及興建社會住宅，提供民眾良好的居住空間，同時也能釋出價格合理的租屋選擇。社會住宅的目的，除了提供價格相對合宜的租屋之外，還承載非常多不同的意義和社會功能。例如鼓勵青銀共居，也就是年輕人與老人家能在同一個社區裡共處，進一步促進社區的互助和互動，都是非常重要的一環。

蔡英文也宣示，在今年10月，中央和地方共同興建的社會住宅，已經超過4萬戶，預計到今年底，將會超過4萬1,000戶。從明年起，也要在全國推動50案社會住宅，共有1萬5,000戶，這是史上最大規模的社會住宅興建，單單是明年一年預估的量，未來幾年也希望能持續增加社會住宅的供應。總體目標不變，希望在2024年中央及地方政府共同興建的社會住宅可以達到12萬戶。

(工商 )