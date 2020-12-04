台灣即將步入高齡社會，長照醫療產業將是未來明星產業之一，新光保全（9927）已積極準備中；在今年的台灣醫療科技展，新光保全就結合集團的新光醫院、新光人壽、新光銀行（9925-TW）的資源，以「活力新光 樂齡未來」為主題，從防疫醫療、數位金融、智慧照護、樂齡共生等議題出發，打造一條龍的完善服務，提供安心樂活的全齡生活服務。

因應高齡化的世代來臨，新保指出，這次的展出，就是提供以智慧科技服務，如何運用於長者照護的各種方案。

今年，新保集團在展區中，秀出溫測人臉卡機、防疫機器人等，在疫情的影響下，希望透過科技智慧化，達到零接觸，於戴口罩的情況下也快速識別的門禁差勤管理，以及在智慧復能運動設備上，首創與量測系統整合的功能，協助行動不便者、需要照護的長輩以及養護機構或一般大眾，為高齡生活達到更完善的防護。

而在銀髮照護發展的服務上，也展出Laevo外骨骼輔助衣，讓穿戴者減輕負擔，預防勞災，希望透過科技智慧化，達到更完善的防護。

另外，長照醫療服務，也推出Care U 雲端遠距照護系統、智慧床墊、律動紓壓椅等；其中，Care U 雲端遠距照護系統可在家使用，為長輩打理生活服務，使用舒壓椅達到居家運動效果，同時智慧床墊可進行睡眠監測。

而為專業、持續投入銀髮商機，新保指出，已成立專責的「新保生活關懷公司」，持續結合新光關係企業資源，提供輔具申請及無障礙安心接送等服務，長期耕耘長照市場。

(工商 )