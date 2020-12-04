根據新加坡統計局（Singstat）最新數據，10月份新加坡零售銷售衰退速度放緩，年減率從9月修正後的10.7%，縮小至8.6%。事實上，新加坡零售銷售數字在4月與5月，均被疫情一度打到趴在地上。4月出現年減少四成三，5月甚至年減五成二的嚴峻景氣環境。

10月零售銷售總額為33億新加坡元，其中線上產品佔一成左右。剔除汽車項目的銷售額增加7.5%。不過新加坡零售總額，10月份雖減少11.2%，仍然仍比9月減少12.5%有所進步。經季節性調整後，10月月增率為0.2%，若排除汽車，摩托車等動力車輛，則出現持平現象。

細看零售項目中，年減率較多前三項產品為，食品和酒類的44.7%，百貨商品的35.2％，以及化妝品，盥洗與醫療用品的30%。至於年增率最大的則為超市和大賣場的22.3%，其次是家具和家用設備的12.5%，以及休閒用品的9.8%。但是報告中也提到，按季節性逐月調整後，其實大多數零售行業在10月份的銷售，月增率都有向上趨勢。

(時報資訊)