群電(6412)11月合併營收為30.13億元，較去年同期成長5.98%，為歷年同月新高；群電總經理曾國華表示，第4季獲利可望比去年同期好，今年全年業績可望創下歷年新高，明年在NB需求穩定，伺服器、智慧樓宇等佈局發酵下，業績可望比今年好。

群電11月高價值產品表現強勢，除了電競筆電電源營收年增率超過30%，Type-C筆電電源營收更是較去年同期增長70%以上，驅動公司11月合併營收達30.13億元，維持30億元以上的水準，若扣除新台幣匯率走升(11月新台幣兌美元平均匯率較去年同月升值逾6%)，以美元營收來看，較去年同月年增達雙位數以上；累計前11個月自結合併營收達319.63億元，較去年同期略高。

群電前3季營業毛利為47.73億元，年成長15.1%，營業淨利為21.62億元，年成長28.9%，稅後盈餘為15.55億元，年成長16.7%，為歷年同期新高，每股盈餘為4.02元。

群電表示，全球疫情短期內仍難見舒緩，看好NB電源的強勁需求將至少延續到明年上半年，且近期新款遊戲機銷售佳績頻傳，遊戲機電源也很有機會在明年第1季呈現淡季不淡，預估今年第4季獲利會比去年同期好，全年業績可創下歷年新高。

展望明年，群電除既有的成長動能外，公司也致力於開發不同應用的新客戶，曾國華表示，公司佈局多年的伺服器及智慧樓宇效益已開始顯現，目前智慧樓宇產品涵蓋空調、電能管理、智慧停車系統、智慧樓宇演算法，預期智慧樓宇明年業績可望較今年倍增，伺服器亦因新客戶訂單到手，明年營收可望較今年成長25%。

在新廠部分，群電大陸吳江新廠10月開始量產，新廠產線預計將從舊廠的28條線增加至35條線，新廠將以生產消費性產品為主，在訂單強勁下，明年產線有機會擴增至48條，至於泰國廠預計明年動工，2022年下半年完工量產。

(時報資訊)