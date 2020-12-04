2020年台灣整體半導體產業發展不受疫情衝擊，逆勢突圍，聯發科(2454)營運也衝出好成績，財務長顧大為表示，IC設計產業還有很大很大的發展空間，5G可望扮演領頭羊角色，帶動IoT(物聯網)、G PON、WiFi等也會順勢崛起。

談到台灣半導體業者，顧大為表示，多數市場觀念多認為台積電非常大，甚至有觀念認為，半導體等於台積電(2330)，但他舉例說，奧運有各種競賽，只是不會說運動等於跑步，他強調，從運營的角度來看聯發科非常國際化，在全球有超過50個據點、擁有17000萬員工、布局全球35個國家，但因為疫情，全球還有1300位員工在遠端上班，且因為IC設計人才不好找，所以聯發科積極在全球設點布局。

過去談到聯發科，市場多會和智慧型手機做聯想，聯發科去年手機佔比營收30%，今年約會成長到40%，聯發科主攻非蘋手機，而非蘋陣營除三星外，很大一塊市場就是大陸市場，只是聯發科不僅是手機，其瞄準的是全球整體科技產業市場，要以台灣為根本，瞄準全球運營，顧大為強調，以5G來說，今年是5G元年，聯發科不僅不落後、更要領先，且在手機之後，IoT(物聯網)、G PON、WiFi等也會順勢崛起，5G會扮演一個火車頭的地位。

顧大為表示，聯發科專注於積體電路研發、設計與銷售，生產外包晶圓代工與封測廠商，以目前來看，台灣IC設計廠仍有很大的成長空間，拿出數據佐證，全球晶圓代工產值約592美金(新台幣1.8兆元)，台灣佔比全球72.2%，主要是因為台積電如此具有象徵性的廠商，但IC設計全球產值約1200億美金(新台幣3.7兆元)，台灣全球市佔率17.2%。

(時報資訊)