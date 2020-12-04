美國西岸今年持續遭受森林野火肆虐，範圍包括加州、奧勒岡州和華盛頓州，天空全被染成血紅色，看了相當怵目驚心。其中加州西爾弗拉多峽谷（Silverado Canyon）更因房屋火災引發的大火吞噬了3600英畝土地，數千人已從家園撤離。

根據英國《太陽報》報導，加州橘郡（Orange County）消防局表示，2日晚上11點後，結構性火災已經延伸到附近的植被中，風速最高達到每小時70英里。大規模的火災在整晚嚴重擴散開來，甚至當太陽升起時，數英里內都能看到巨大的煙霧。

大火發生後，數千人已從家中撤離。（圖／AP）

消防人員在3日凌晨與大火搏鬥。（圖／AP）

超過240名消防員正在與大火搏鬥。（圖／AP）

從現場的照片顯示，消防人員在3日淩晨與大火搏鬥，並獲得消防直升機和一輛消防車的協助，根據當地媒體報導，至少超過240名消防員正在與大火搏鬥。強風導致大火從7英畝發展到3600英畝，所幸截至3日早上6點，大火已被控制。

大火迫使西爾弗拉多峽谷、威廉斯峽谷（Williams Canyon）和莫傑斯卡峽谷（ModjeskaCanyon）的居民都被強制疏散撤離。美國國家氣象局表示，由於濕度低、枯乾的灌木叢和每小時50英里至每小時70英里的大風，導致3日該處大部分地區都發出了極端火險的紅旗警告。警報將持續到5日，而風速將在夜間和淩晨時分最強。

大火迫使西爾弗拉多峽谷、威廉斯峽谷（Williams Canyon）的居民都被強制疏散撤離。（圖／AP）

消防員一邊拖著水管，一邊努力拯救社區中的房屋。（圖／AP）

在強風推動下，大火在山坡上燃燒。（圖／AP）

大火燒毀了一輛老式卡車。（圖／AP）

據《今日美國》（USAToday）報導，南加州（Southern California）愛迪生（Edison）公司在2日晚間切斷了1.5萬戶家庭和企業的電源，這是該公司最大規模的預防性停電之一；聖地牙哥（San Diego）天然氣和電力公司也在2日晚上前拉斷了2.4萬名用戶的電源。

此前，加州經歷了有史以來最嚴重的一年野火，超過6500平方英里的土地被燒焦，至少有31人喪生，10500棟房屋和其他建築被野火損壞或摧毀。最新的火災威脅是在加州大部分地區陷入更深的乾旱之際發生的，幾乎所有的北加州都處於嚴重、極度乾旱之中，而幾乎所有的南加州地區也都異常乾燥。

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(中時新聞網)