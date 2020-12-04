桃園市大園區一名57歲的陳姓男子，因患有心臟病、洗腎等慢性病，2年來無法工作，僅靠低收入戶補助及妻子微薄的月薪勉強維生，11月底陳男病逝後，陸籍妻子因無中華民國身分，無法繼續領低收入戶補助，生活陷入困頓，員警得知後主動關懷，並於4日晚間前往探視及致贈奠儀，協助家屬度過難關，令家屬萬分感動。

大園警分局新坡派出所警員廖僩文、黃光暐，日前處理轄內陳姓男子因病死亡案件時，發現陳男家境貧寒，還留有曾姓妻子及2名分別就讀國中、小的子女，卻無其他親友可幫忙處理後事，員警見家屬在旁泣不成聲亦於心不忍，隨即上前給予關懷。

據了解，陳男10多年前至中國大陸開小吃店，因此認識了曾姓妻子，直到2年前陳男因心臟病、洗腎等慢性病因素無法繼續工作，才帶著一家人從大陸返台定居，每月僅靠著低收入戶補助的8千元，以及曾姓妻子從事美甲業學徒1萬元的薪水，勉強養活一家四口。但因曾姓妻子是以依親方式來台，尚未取得中華民國身分，在陳男過世後無法繼續領取低收入戶補助，導致其家中經濟頓時陷入困境，幾乎無法過活。

警員廖僩文、黃光暐得知後於心不忍，主動幫忙聯繫當地里、鄰長，請其協助陳男家屬申請其他社會補助。員警亦於昨晚前往陳男家中探視及致贈奠儀，並告知若有急難可至派出所求助，陳男家屬對於員警的關懷表示相當感動，稱讚臺灣的警察真有人情味。

(中時 )