秋冬季節來臨，民眾熱愛泡溫泉，但消毒不夠徹底的溫泉池、游泳池及三溫暖容易成細菌的溫床，桃園市衛生局指出，每到冬天都會加強檢測頻率，針對三溫暖及溫泉業者目前每2周進行一次水質檢測，而游泳池則每月一次。

衛生局為維護營業場所水池衛生，及保障民眾消費權益，每月均定期抽驗游泳業、三溫暖業及溫泉業水質，夏季時會加強游泳池檢測頻率，每年冬季11月至隔年4月時則會增加溫泉及三溫暖業者的檢測頻率，其中衛生局水質檢驗項目包含pH值、自由有效餘氯、生菌數及大腸桿菌等4大項。

衛生局提到，衛生局11月針對執行營業場所水質抽驗，包括游泳水、溫泉業者及三溫暖業者，共計抽驗47家次，抽驗水質80件，其中不合格10件。而經衛生局水質抽驗後判定為不合格業者，有一次限期改善的機會，若複查後仍未符規定者，將處3千元以上1萬5千元以下罰鍰。

衛生局疾管科長葉潔瑩說，若水池的氯過高可能會引起眼睛過敏、皮膚癢等現象，而體質敏感者則容易造成感染，呼籲民眾應先注意泳池周遭各種告示，並遵守泳池之各項規定，如有腸胃不適拉肚子時勿下水並養成良好的衛生習慣，下水前應先淋浴、如廁後應用肥皂洗手並全身洗淨後再下水。

(中時 )