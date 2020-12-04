為推動國家邁向正常化，民進黨立委陳亭妃等58位立委日前連署提出修憲案，主張刪除憲法增修條文中「為因應國家統一前之需要」，改成「為因應國家發展之需要」。不過，該提案今於立法院會處理時被國民黨團退回程序委員會。對此，陳亭妃痛批，「國民黨真的要這樣配合中國嗎？」深表遺憾，未來會持續努力，讓該提案送進修憲委員會討論。

針對修憲提案遭國民黨退回修憲委員會，陳亭妃表示，該修憲提案有58位立委提案連署，並且跨時代力量、基進黨、無黨立委，國民黨之前連同杯葛議事進行的12次，加上今天，算一算擋了13次，國民黨真的要這樣抵抗民意，不讓憲法符合台灣現狀嗎？

陳亭妃說，今年9月30日，我們第一次提出該修憲條文時，大陸國台辦說我們是「修憲謀獨」、「赤裸裸的謀獨行徑」，當時還警告、恐嚇我們這會為台灣帶來災難。陳亭妃質疑，國民黨現在配合中國，把在國會高度共識的符合現況修憲案，退回程序委員會，「這不是配合中國，什麼才是配合中國！」

陳亭妃強調，該修憲提案有58位立委連署，國民黨不應剝奪任何修憲案被討論的權利，接下來會透過更多公聽會，並繼續公民討論、跨黨派溝通，把國民深切期盼的修憲提案，送進修憲委員會進行討論，國民黨不應剝奪任何修憲案被討論的權利。

(中時 )