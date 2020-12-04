短線而言，台股還是受美股影響，美國新冠肺炎疫情相當嚴重，舊金山及洛杉磯等地因疫情惡化，宣布實施宵禁及新一輪防疫措施。不過全球已有三家生技業者開發出疫苗，英國將在近期率先施打，美國也計畫在中旬後施打，市場對於疫情擴散驚恐度沒那麼高，各族群輪漲，而國際油價如西德州原油已來到四四美元附近，加上夙負盛名的聯準會前主席葉倫出任財長，現階段對於明年經濟復甦都抱以樂觀。十一月道瓊上漲近十二％，創下一九八七年以來最大單月漲幅。標普和那斯達克分別上漲十一％和十二％，是四月以來的最大單月漲幅。代表小型股的羅素二○○○指數十一月超過二成，更創下史上單月最大漲幅。費城半導體指數上漲十八％，是二○○三年十月以來最大單月漲幅，十二月第一個交易日亦大漲。自從拜登當選後，股市反應大漲，都看著明年會否極泰來，不過現階段最大擔心可能是市場都太過樂觀，不少機構認為明年標普將向四千至四千四百點挑戰。且美林牛熊指標已來到相對高峰、ＶＩＸ指數降至較低位置。

台股獲利進入上升周期

經過十一月大漲，十二月進入國外假期季節，可能交易較清淡，且經過大漲後，似乎要消化一下。而四大指數只要守在十日線之上：道瓊二九七○○點、標普三六○○點、那斯達克一二○○○點、費半二五八○點之上就屬於強勢。

歐洲封城是否解禁還是焦點，德國將延長至聖誕節之前，不過市場認為有疫苗明年經濟看好，指數都在今年高檔區。亞洲股表現也強勢。中國即使有國企債券傳出違約交割，但滬深三○○指數維持一貫領先特性再創今年高點。加上油價以及非鐵金屬上漲銅價續創高點，市場還是擁抱風險性資產。

一般來說，歐美股市十二月交易都比較清淡，且外資逐步放假去，十二月份上漲機率約六成，並不是很高。但台股卻相反，歷年十二月上漲機率高；統計過去十年僅有二○一八年十二月是下跌的，其餘都上漲。單月上漲機率高達九○％，如果統計過去二○年資料，總共有四次下跌，十六次上漲，上漲機率有八○％。十二月第一個交易日台股就上漲一六二點，主要是前一個交易日受ＭＳＣＩ調整權重大跌一四四點，收在一三七二二點，如此反而壓低十一月大漲指數。也就是說，十二月份指數低於一三七二二點可能性較小。

由於外資交易減少，預計十二月成交量可能較少，取而代之將以內資為主。不過，儘管十一月份外資回補一○九○億元，但累計全年還是賣超五九五八億元，在歷史上相當高，預估十二月賣買超金額不會太大，要扭轉賣超不容易。而外資要連續兩年大賣超並不多見，也就是明年外資有機會恢復買超。基本上，還是以權值股為主，外資預估科技股今年獲利在年增三五％的高基期下，明年獲利將再成長二成；隨疫苗大量接種將有助全球經濟活動於明年下半年重啟，加上低基期緣故，也將支撐傳產股在今年獲利衰退三成後，明年預估有五成以上的獲利增長。整體而言，台股今年獲利預估增長十％，明年可達二○％。台股獲利自第二季起步入上升周期，而伴隨經濟逐漸重啟將有助獲利動能延續至明年底。根據歷史經驗，獲利一旦進入上升周期至少持續六至十二個季度，且當獲利步入上升周期，將支撐台股維持多頭表現，指數看一萬五、一萬六者不少。

半導體景氣明年看旺

在經過近一年美中貿易大戰，凸顯台灣半導體業的優勢，據統計全球每六個晶片就有一個是台灣製造，在5G、AI、IoT、自駕車等科技趨勢發展中，最需要的就是晶片，只要全球科技趨勢要向前進，台灣半導體就具有舉足輕重地位。其中龍頭當然是台積電，在七奈米、五奈米等先進製程營收占比不斷提高下，三奈米也開始動工，接下來二奈米、一奈米等都列入發展計畫，預估今年台積電ＥＰＳ約達二○元、明年上看二二元，若再接獲英特爾代工訂單，獲利勢必上修。而不管是輝達、高通、ＡＭＤ、蘋果、聯發科等全球晶片發展最極致大廠，都要靠台積電，在ＡＩ及高速運算沒有台積電不行，難怪中國軍事評論說拿下台灣等於拿下全球半導體最先進製程，台積電地緣戰略地位難以撼動，一旦配息超過十元，吸引力將更大。至於股價有多少空間，就看市場給予ＰＥ幾倍，五五○至六○○元逐漸成為明年共識。

台積電技術要領先就是不斷投入資金研發製造，資本支出未來突破一九○億美元將不是問題，對於台積電供應鏈包括精測、弘塑、帆宣、世禾、家登、漢唐、盟立、閎康、翔名、京鼎、萬潤、辛耘等業績可以看好。

另一方面就是台積電將整合旗下包括SoIC、InFO與CoWoS等3D IC技術平台，命名為「TSMC 3D Fabric」；未來隨著台積電提供客戶新平台與完整解決方案，旗下封測廠精材由於長期耕耘３Ｄ晶圓級封裝（WLCSP），將可直接受惠。3D IC能同時滿足系統效能、縮小面積、整合不同功能需求，台積電也擁有業界最先進的晶圓級3D IC技術，從晶圓堆疊到先進封裝一應俱全。

精材主要提供後段的３Ｄ堆疊晶圓級封裝技術服務，具備高度產品整合能力，產品應用涵蓋影像感測器、光學感測器等生物辨識辨識晶片，應用市場橫跨消費型與車用電子。下半年以來每個月營收都創歷史新高，前三季ＥＰＳ為三．三元，但九月單月就交出○．七二元獲利，隨營收上升，有機會挑戰○．八至一元。法人預估明年ＥＰＳ有機會上看十二元，果如此目前ＰＥ僅十五倍還低於台積電。又因為３Ｄ堆疊晶圓級封裝技術是趨勢所在，屬於成長性行業，一般ＰＥ應較高。這次從一二○元大漲五成後，拉回應可多加注意。

面板低價轉機 建立產業秩序

再來二線的晶圓廠聯電受惠於驅動及電源管理ＩＣ，產能滿載，第四季及明年第一季都就調價上漲，連低價的華邦電、旺宏等都被帶起來，六吋的茂矽及漢磊也有機會。以ＩＣ設計中的驅動及電源管理ＩＣ需求如此強烈，聯詠、敦泰、類比科、致新、矽力ＫＹ，由於是大廠，代工產能較不缺，業績看好，也是下季注意標的。

驅動ＩＣ供不應求，就聯想到面板，由於這波韓國三星及ＬＧＤ宣布將逐漸退出ＬＣＤ面板市場，加上中國補貼產從ＬＥＤ及面板轉向半導體，面板大廠如京東方缺少補助，相對殺價搶市場動力減少，對於維持整個面板產業秩序是正面的，對友達、群創營運獲利將具有加分作用，尤其下半年以來在遠距教學以及車用面板各方面應用，兩家公司都花了很大力氣扭轉不能只靠電視，成效逐季顯現，在面板價格第四季持續漲價中，預估兩家公司獲利可能從五○億元起跳，明年第一季不看淡，最重要是股價低於淨值且僅十元出頭，好進好出，可吸引群眾運動。近日兩檔股價都創新波段高點，未來拉回也是標的。

在汽車方面，一旦明年疫苗發揮作用，經濟恢復正常，今年基期較低的汽車相關股以及特斯拉所帶出的電動車一定是焦點。整體電動車未來十年商機上看十五兆美元，其中自駕車、電動車是帶動汽車業邁入另一波成長高峰的重要關鍵，是近期特斯拉股價頻創新高主因。除了貿聯ＫＹ、和大外，還有錩新、胡連、台半、亞光、界霖、強茂、凡甲、台達電、漢磊、高技等

非電著重綠能與原物料資產股

電動車跟綠能有關，台灣綠能在政策帶動下，包括太陽能及風電都是要起飛。台商身為全球大廠供應鏈，在各大廠如蘋果、微軟等都要求供應鏈必須有一定比例使用綠能，台積電訂定了「再生能源採用計畫」，目標在二○三○年全公司生產廠房二五％用電量，以及非生產廠房一○○％用電量為再生能源，並以全公司使用一○○％再生能源為長期目標。台積電向丹麥電傷沃旭購買二○年風電，未來將起帶頭作用，而台股綠電龍頭台達電近期股價創歷史新高，已登上台股總市值第六高，顯見綠電將是台灣另一新興行業，世紀鋼及中鋼是風電龍頭；世紀鋼轉投資持有六○．九％的世紀風電十一月底以八八．八元登上興櫃，該公司是真正風力發電供應鏈，主要負責水下基礎之製造、組裝，屬於離岸風電產業上游。前十月ＥＰＳ為五．九四元，超過前七月ＥＰＳ二．○七元的一倍，明年展望樂觀，股價將頂替上緯及世紀鋼成為風電新指標。該族群尚有華城、亞力、中興電、新光鋼、台船、大成鋼等。

今年台灣房市火熱，尤其是中南部房價大多已創歷史新高，主要受台積電投資及資金回流所致。不過今年以來房市太熱需工孔急，使得鋼筋、混凝土近一年漲幅就達五○％；模板工發包成本也上漲五○％；裝修工、泥作工、機電工等，工資也全面上漲，為此部分建商已封盤營。建築成本近年持續飆漲，估計整體上漲幅度高達十五至二○％，最近已有營造廠向建商採取「成本加成」的報價策略，打算把上漲的營建成本反應在未來房價上。房地產業者預期，「至少三～五年，營建成本上漲趨勢回不去了！」房價欲小不易。而房價關鍵就是土地價格，近幾個月來本刊報導的中南部資產股及建商如東和、南紡、太子、厚生、欣陸股價表現相當不錯。而預拌混凝土加上南港題材的國產亦佳，環泥也是可以注意，可追蹤後文〈資產藏寶圖〉。

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先探投資週刊2120期

(中時新聞網)