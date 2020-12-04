今日（12月4日）是大陸「國家憲法日」，國台辦微博發布大陸《憲法》和國家統一有關的規定；香港特區政府舉辦以「憲法與國家安全」為題的網上座談會，香港中聯辦主任駱惠寧在致辭時表示，《憲法》和《基本法》共同構成特別行政區的憲制基礎，香港社會必須充分認同與尊崇憲法。

大陸「國家憲法日」，國台辦微博發布大陸《憲法》和國家統一有關的規定。（微博截圖）

國台辦官方微博貼出兩則憲法規定：

「台灣是中華人民共和國的神聖領土的一部分。完成統一祖國的大業，是包括台灣同胞在內的全中國人民的神聖職責。」

「國家在必要時得設立特別行政區，在特別行政區內實行的制度，按照具體情況由全國人民代表大會以法律規定。」

此外，據環球網報導，駱惠寧今天在香港特區政府「憲法與國家安全」的網上座談會表示，大陸全國人大常委會11月通過關於香港特別行政區立法會議員資格問題的決定，進一步劃清了「愛國者治港」的底線標準和政治規矩，確保所有從政者擁護《憲法》、《基本法》、效忠國家和特區，將禍國亂港者驅逐出特別行政區管治架構。

駱惠寧表示，《憲法》和《基本法》共同構成特別行政區的憲制基礎，香港社會必須充分認同與尊崇《憲法》。他表示，香港自回歸之日起，重新納入國家治理體系，憲法和基本法共同確定了香港特別行政區新的憲制秩序。他續稱，回歸23年來，《憲法》和《基本法》從整體上得到有效實施，「一國兩制」實踐取得巨大成功。

駱惠寧稱，從一系列重大政治和法律爭議中也可以看到，香港有些人只尊重原有法律制度的基本不變，而漠視特別行政區憲制基礎的根本改變，「這是近些年香港出現一些亂象的思想根源」。

駱惠寧強調，全社會必須深刻認識到，只有認同和尊崇《憲法》，認同和尊重《憲法》和《基本法》共同構成特別行政區的憲制基礎，才能破解近年來「一國兩制」實踐遇到的新情況、新問題、新挑戰；只有在《憲法》和《基本法》共同保障下，香港的高度自治才能得以實行，香港的法治精神才能得以存續，香港的繁榮穩定才能得以長期保持。

駱惠寧還表示，大陸國家安全是《憲法》所保護的至高利益，也是其他《憲法》制度賴以實行的基礎和前提；「一國兩制」方針政策的根本宗旨，是維護國家主權安全發展利益，保持香港長期繁榮穩定。「沒有國家安全就沒有『一國兩制』，就沒有香港的繁榮和穩定。」

駱惠寧稱，去年發生「修例風波」以來，香港一度陷入社會動亂，市民生命財產遭受嚴重危害，國家安全面臨巨大危險，「一國兩制」實踐受到了前所未有的嚴峻挑戰。中央審時度勢，根據《憲法》和《基本法》制定《香港國安法》，將香港維護國家安全的憲制要求具體化制度化，填補了香港長期以來存在的法律漏洞。

駱惠寧指出，幾個月來，《香港國安法》威力初顯，香港進入了由亂向治的關鍵時期。他強調，為了進一步築牢香港特別行政區維護國家安全的堤壩，香港國安法的許多規定還需要轉化為完善的制度機制，成為廣大市民自覺遵守的行為準則，得到香港行政執法司法機關的切實執行。

駱惠寧說，愛國是憲法規定的中國公民的神聖義務，香港特區必須始終堅持愛國者治港。他提到，近年來香港部分參選和當選特別行政區公職的人員，公開宣揚「港獨」主張，拒絕承認國家對香港擁有並行使主權，尋求外國或境外勢力干預香港事務，完全與「愛國者治港」的憲制要求相悖離。

此外，駱惠寧還提到，全國人大常委會上個月通過關於香港特別行政區立法會議員資格問題的決定，進一步劃清了「愛國者治港」的底線標準和政治規矩，確保所有從政者擁護憲法基本法、效忠國家和特區，將禍國亂港者驅逐出特別行政區管治架構。這個決定為立法會議員資格立下了管長遠的規矩，也從深層次構建了特別行政區公職人員對國家的認同和情感，有利於落實憲法確立的愛國主義精神，彰顯憲法在香港特別行政區的至上權威。

駱惠寧表示，特區政府和公職人員應當帶頭深入開展憲法宣傳教育，大力弘揚憲法精神，切實增強憲法意識，推動憲法在特別行政區全面貫徹落實。

他又指出，廣大青少年是香港未來的希望，應當緊密結合中國近現代歷史特別是香港百年屈辱史，深刻認識憲法形成和發展的過程；緊密結合「一國兩制」實踐取得的巨大成就和面臨的挑戰，深刻認識憲法是香港前途命運和自身未來發展的根本保障。

(中時 )