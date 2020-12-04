國際油價在周五上漲2%，預計將帶領出連五周的上漲。此前，主要產油國獲得協議，對產量持續進行部分的削減，以應對新冠疫情衝擊下的需求，儘管該需求的降低少於預期。

在周四上漲1%之後，倫敦布蘭特原油周五再上漲1.04%，每桶來到49.75美元；西德州原油(WTI)漲1.8%或84美分，站在每桶46.48美元。

石油開發組織OPEC和俄羅斯周四同意，從明年一月起，放緩深度的減產，減產量將來到減少50萬桶/日，減產幅度少於預期；而對於明年其他時間的減產並無達成承諾。油價也預期在2021年逐步上漲。

OPEC+預計一月起的日產量將來到720萬桶，約為全球需求的7%，較770萬桶為降低。預計該減產將持續到三月。

另外，美國一項9080億美元的協商中的紓困計畫，也在周四合周五提振了油價。

高盛對於OPEC+的決定表示贊同，放緩產量將有助於平衡預計疫苗推出後的增加的需求。OPEC+清除了現行退出減產的障礙，並將焦點同時放在提高產量和庫存上，2021年將是油價逐步穩定成長的一年。

(時報資訊)