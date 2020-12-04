承啟(2425)今舉行法說會，第三季出貨進入高峰下，營收、獲利雙雙較第二季再回溫，單季稅後淨利0.46億元，EPS 0.48元，來到近四個季度新高。第三季毛利率為7.7%，營益率為4.37%，均較去年大幅增長，承啟前三季獲利8980萬元，每股稅後0.93元。展望第四季，公司認為毛利率可望維持季對季持平，RTX30系列的產品，已於9月開始接單，第四季陸續出貨。法人估，今年承啟EPS至少1元起跳。

承啟2020年前三季主要產品佔營收比重：顯卡51.72%、 AI伺服器18.87%、主板16.06%，與去年同期比重大致維持一致。

展望2021年，承啟發言人周子安表示，顯卡於上半年預計仍維持明顯穩定需求，AI伺服器市場仍將持續成長，另外將透過應用發展部門持續開發軟體應用技術與AI軟硬體系統整合。毛利率中以AI伺服器和GPU表現較佳。GPU明年以30系列為主，市場對礦卡的需求一直存在，承啟以電競顯卡為主，但客戶怎麼使用就不得而知。顯卡和比特幣沒有直接關係，顯卡是挖乙太幣，比特幣價格走高會牽動乙特幣，今年缺貨是2080停產而30系列供貨不足，而造成缺貨，並不是市場大爆發，因此毛利率至少可以維持穩定。

承啟子公司天津思騰合力於2020年前三季對於AI伺服器及系統整合方案的銷售依產業別的營收占比：高等教育行業12.02%；科學研究機構33.37%；企業對AI應用需求43.74%。

(時報資訊)