受到美國瑞穗藥廠，其新冠疫苗原物料供應鏈有狀況利空消息影響，日經早盤開跌逾百點後，多頭雖奮起直追，交易近一小時左右，指數也來到26799.83點高點並一度直逼平盤位置。但空頭氣氛濃厚，指數於早盤收盤前30分左右，曾下跌163點來到26646.08點最低位置。午前大部分時間都在平盤以下震盪整理的日經225指數，無法續創29年7個月新高。午盤開出後，日經多頭以無心續創新高價位，指數始終無法回到平盤以上。日經指數收26751.24點，下跌58.13點，跌幅0.22%。東證股價指數收1775.94點，上漲0.69點，漲幅0.04%

日經收黑，打亂連3日收高走勢，無法再創約29年7個月新高。但值得欣慰的是，日經已連5周周線收紅。大和資深策略分析師表示，市場對疫苗問市期待很高外，也冀望日本，美國和歐洲等政府，能再祭出大規模景氣刺激政策。

盤中股價強勢者為，全球最大汽車零組件供應商電裝(Denso)強勢上7.76%，因投資人看好疫情後旅遊市場，西日本旅客鐵道(West Japan Railway)小漲1.61%，至於和麒麟，三得利，札幌並列為日本四大啤酒商的朝日啤酒，也上漲4.29%。

弱勢族群代表是，日本電子商務與網路零售商樂天(Rakuten)，股價大跌7.31%，半導體公司東京威力科創(Tokyo Electron)受到獲利了結賣壓襲擊，下跌3.12%，全日空控股(ANA Holdings)也跌2.49%。再者，產品以出口為導向的發那科(Fanuc)，因受日圓走強影響也下跌0.82%，索尼(Sony)原跌幅逾0.2%，到收盤時突然又回到平盤附近價位。

(時報資訊)