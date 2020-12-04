晶圓代工廠台積電與聯電股價同步走高，台積電收在新台幣503元，創收盤新高，市值攀高至13.04兆元；聯電收在漲停47.6元，市值飆升至5913億元，躍居台股第8，進逼國泰金。

美國國防部今天將中芯國際列入中國軍方擁有或控制的中國企業清單。法人預期，中芯國際遭美國列入國防黑名單，未來若遭美方加強管制，因聯電製程技術與中芯國際相近，可望受惠轉單。

此外，當前晶圓代工產能已相當吃緊，有機會帶動代工價格進一步調漲。法人預期，聯電明年及後年獲利可望逐年攀高。

聯電今天在市場買盤積極湧入下，股價開高走高，終場收在漲停47.6元，再創18年來新高價，市值攀高至5913億元，超越台塑的5684億元，躍居台股第8，並逼近國泰金的5991億元。

台積電在5奈米先進製程接單暢旺，法人看好未來營運表現，今天股價也有不錯表現，收在503元，創收盤歷史新高，市值攀高至13.04兆元。（編輯：林淑媛）1091204

(中央社)