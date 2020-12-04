美國莫德納生物技術公司（Moderna）今天宣布，計劃2021年第一季提供1 億到1.25億劑2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，其中絕大部分將供應給美國。

法新社報導，總部位於麻薩諸塞州劍橋（Cambridge）的莫德納在聲明中表示，明年首季約8500萬到1億劑疫苗將分配給美國，世界各國再去分剩下的1500萬到2500萬劑疫苗。

莫德納也證實，預期2020年底將提供美國2000萬劑疫苗。

莫德納預期美國食品暨藥物管理局（FDA）將批准對疫苗的緊急使用授權，因此為了建立美國供應和生產鏈花了好幾個月時間做準備。

美國以外其他所有國家的訂單，莫德納將在瑞士生產。

美國官員先前表示，預計今年底前能分配到4000萬劑疫苗，其中包括另一款由輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國生技公司BioNTech所研發的疫苗。按每人需接種兩劑估算，意味2020年底前美國可有2000萬人接種疫苗。

FDA諮詢委員會將在17日對莫德納的疫苗進行審查，有望很快放行緊急使用，昨天已先獲英國批准一般性使用的輝瑞&BNT疫苗，則排在10日接受FDA審查。

(中央社)