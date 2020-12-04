一名女網友日前在求職平台APP上收到一封面試通知訊息，內容寫著「明天11:00過來面試」，直接且無禮的內容讓她相當傻眼，因為她根本就沒有向該公司投遞履歷，許多網友也紛紛留言說有類似經驗，經常收到這種「叫狗」式面試邀約，態度非常差，也讓應徵者感受不好。

該女網友在Dcard發文表示，她最近在求職平台的APP投履歷找工作，但很常收到根本沒有投履歷的公司寄通知邀請面試，或是直接打電話來，讓她一頭霧水，不過近期她收到一封通知面試的訊息，讓她相當傻眼，除了不是她主動投履歷的公司外，訊息內容劈頭就說「您好，明天11:00過來面試」，讓她說「這徵才態度？」

女子收到許多沒有投過履歷公司的面試邀請，有些訊息內容相當沒禮貌，讓她傻眼。（圖／翻攝自Dcard）

文章一出，有網友留言說「這種『叫狗』式的主動邀約我也遇過，11點多收到訊息，要我當天下午3點面試，還要準備PPT列出對公司的了解，超級傻眼。」也有人說是公司的人資在刷業績，「真的很沒禮貌」、「回覆嗆他什麼態度」、「我後來都回他們我今天找到工作了 我還記得我履歷關掉後還是有一段時間一直被聯絡。」

不過也有網友建議，面對這種情況可選擇「婉拒」或「關閉履歷」即可，直言「如果履歷都設定開放，在哪個平台都會遇到，履歷開啟曝光度會高，但容易被打擾，如果設定關閉，就要勤勞一點投，主動多應徵有興趣的工作」。

(中時新聞網)