藝人羅志祥與交往9年的女友周揚青分手，對方更以「毀滅性分手文」踢爆渣男行徑，演藝事業跌至谷底，神隱7個月傳出將復出的他，除了再度向周揚青和粉絲道歉之外，也一一澄清出道以來具爭議性的事件。

根據時尚雜誌《enya fashion queen》報導，羅志祥神隱多時後首度接受專訪，針對出道25年來爭議事件做出澄清，對於外界指出他趁歐弟當兵時，把當時女友Makiyo追走，羅志祥表示歐弟曾在節目上提到當兵前把女友交給最好兄弟照顧，指的疑似就是羅志祥，當歐弟退伍之後，Makiyo表示：「謝謝你找了一個很會照顧我的人來照顧我。」才爆出橫刀奪愛一事，不過Makiyo在節目澄清跟歐弟分手很久後，兩人才開始交往，證實羅志祥並無「中間插足」。

另外跑去周星馳電影《美人魚》首映會，卻缺席楊登魁追思會，因此被製作人郭建宏砲轟「忘恩負義」，對此他澄清早提前去靈堂祭拜，後來是中間人傳達有誤，才導致雙方產生誤解，事後郭建宏也透過經紀人跟他道歉，至於曾被爆指控前經紀人孫德榮性騷擾，氣得對方要求他道歉，羅志祥則強調沒說過這句話，因此這個罪名也是扛了20幾年。

羅志祥爆出醜聞後，停工至今已經7個月，損失4個代言、3個節目主持，粗估少賺6億，雖然有許多邀約上門，但都被他先行推掉，近來傳出他將於12月復工，並預告明年將用音樂作品重新出發，讓粉絲引頸期盼。

(中時新聞網)