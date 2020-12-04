和大（1536）自結，11月合併營收6.02億元、年增20.15％，改寫近25個月新高，累計前11月合併營收46.46億元、年減16.10％。

據了解，和大受惠於大客戶特斯拉訂單穩定成長，加上美國車市復甦，第一大客戶BorgWarner拉貨力道恢復，推升營收表現，估12月將維持11月高檔，全年合併營收達52億元以上。

0.23％建築貸款逾放比 飆27月新高
旺季過 聚陽11月營收年減15％

(工商 )

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