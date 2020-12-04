和大11月營收年增20％ 逼近25個月新高 16:102020/12/04 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 和大（1536）自結，11月合併營收6.02億元、年增20.15％，改寫近25個月新高，累計前11月合併營收46.46億元、年減16.10％。 據了解，和大受惠於大客戶特斯拉訂單穩定成長，加上美國車市復甦，第一大客戶BorgWarner拉貨力道恢復，推升營收表現，估12月將維持11月高檔，全年合併營收達52億元以上。 0.23％建築貸款逾放比 飆27月新高 旺季過 聚陽11月營收年減15％ (工商 ) #和大 #合併營收 #新高 #月營收 #累計前 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《電子零件》凱美11月營收月增6.28％ Q4拚年增1成 08:342020/12/04 財經 央行放手 新台幣收9年半新高 04:102020/12/04 財經焦點 環球晶10月獲利 年增逾一成 04:102020/12/04 證券．權證 凱美11月營收 同期新高 04:102020/12/04 證券．權證 信邦吃綠能 11月營收登峰 04:102020/12/04 證券．權證 《港股》上半場收黑 恆指跌41點 國企挫5點 12:492020/12/04 財經 《電子零件》信邦11月營收創新高 Q4高點在望 10:332020/12/04 財經 《日股》日經遭狙擊 痛失29年7月新高 11:072020/12/04 財經 財經熱門新聞 印度新政策吸來蘋果供應鏈 權威學者警告外資可能隨時斷頭 - 財經 陸製量子電腦「九章」問世 大勝谷歌快100億倍 - 財經 - 工商 北京加大投資半導體抗美 2大慘業翻身之日近了 - 財經 中國表態積極加入CPTPP... 拜登顧問：陸敲響美警鐘 - 全球財經 - 工商時報 央行放手！新台幣終場大升1.47角、收28.521元 創23年來新高 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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