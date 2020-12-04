毛寶（1732）4日舉行線上法說，由於市場對防疫的需求大增，帶動毛寶前三季營收4.73億元、年增近6％，前三季股稅後純益0.59元，達去年全年水準，毛寶表示，後疫情時代，運動風氣盛行、運動人口增加，未來鎖定運動、健康及防護類型產品市場，投入更多資源，擴大競爭利基。

毛寶近年投入運動衣物專用洗衣精、貼身衣物手洗精、PM2.5系列洗衣精、小鹿山丘長效防蚊系列、商用領域專業清潔劑等新品研發，加上新冠肺炎帶動防疫相關產品需求提升，業績攀上近年新高，前三季毛利率45％、淨利率8％，均較去年同期提升。

毛寶總經理陳逸弘表示，台灣疫情相對其他國家穩定，毛寶各產品線來看，清潔產品並沒有大幅波動，不過防護類型則有所成長，反應在個人防護用品、防蚊液等銷量提升。

今年因為疫情使各銷售通路有不小變化，包括有些通路關店、併購等，因此除了更關注各通路的變化外，調整銷售策略、了解消費者需求，確保品牌在通路上的優勢和議價能力，以爭取好的通路條件，特別是電商通路重要性日漸提升，包括自營電商、外網電商，都是精耕重點。

陳逸弘表示，台灣運動市場在近一年來較其他國家發展熱絡，國內運動人口增加、追求健康的風氣盛行，未來產品線更著重在運動、健康等利基型、功能型產品，此外，寵物市場也會是未來鎖定開發的市場。

(工商 )