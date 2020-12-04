華新科（2492）公開收購閎暉（3311）傳變數，華新科4日公告，公開收購期間，參與應賣的股數未達最低收購門檻，因此該公開收購案未能成就，依照規定，一年之內華新科不得對閎暉重提收購邀約，華新科之於閎暉暫時只是持股15％的單一大股東，未來華新科、閎暉、光寶科（2301）的三方關係引關注。

據業界分析，華新科宣布公開收購閎暉時，雖是溢價9.3％，然而在公開收購期間，大盤指數狂奔萬四，閎暉股價最高已來到35.4元，早已突破華新科的收購價位，溢價收購變成折價收購，影響小股東參與應賣的意願，只能說時間點相當不湊巧。

華新科則回應，車電是不變的趨勢，不影響雙方的合作關係。

華新科將在本月8日應券商邀請參加法說會，該項收購案預料成為焦點。

華新科是在今年11月宣布以每股30元價格，公開收購閎暉5～9.9％股權，對照閎暉當時的股價，相當於溢價9.3％，公開收購期限為109年11月4日至12月3日，不過截至3日為止，參與應賣的股數僅14.2萬股，遠低於最低收購門檻300萬股，以閎暉股本約6億元計算，等於只有0.236％股權參與應賣，遠低於華新科的公開收購目標，該公開收購案因而破局。

依據規定，華新科未來一年對閎暉不能再提收購邀約，華新科目前持有閎暉15％股權，是僅次於光寶科的第二大股東，並掌握兩席董事席次，華新科原定透過公開收購拉高閎暉持股至24.9％，收購案破局之下，華新科未能拿下閎暉絕對主導權。

儘管收購未果，但是兩檔個股表現淡定，華新科逆勢收紅，以203元作收，閎暉僅小跌1.77％，收33.35元。

華新科表示，本次公開收購收購期間，參與應賣之閎暉實業股份有限公司普通股數量為142,030股，因公開收購之條件並未成就，實際成交數量為0股。

(工商 )