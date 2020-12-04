51歲女星梁佑南和老公方明達結婚27年，生下兩男一女，龍鳳胎女兒方琦隨母親腳步進入演藝圈，龍鳳胎兒子方璿與友人合資開餐酒館，近日因餐酒館拆股，方璿決定頂下，除了自己出錢，也說服爸媽投資。4日梁佑南和兒女方琦、方璿出席媒體餐敘，聊到要頂下餐酒館，梁佑南起初很猶豫，更認為兒子「癡人說夢」，經過幾次「家庭會議」，才同意頂下餐酒館。

為了餐酒館前後投入300萬元，梁佑南出資約80萬，方璿坦言為了說服爸媽，事前還喝酒壯膽。相較過去總喝得醉醺醺晚回家，方璿升格當老闆後盡心盡力，為了不辜負董娘媽媽的心意，光是比酒品價錢，就從台北比到高雄，和客人應對也相當得體，除了吸引年輕人，也有不少老闆來談生意，更訂包廂預約下次光臨，梁佑南笑說，以前總開玩笑要兒子「賺第一筆錢給我除魚尾紋」，如今看見兒子轉變，她欣慰「兒子真的長大了，有在用心做這家店」。

方璿以歐洲教堂風格全新打造餐酒館，門口七彩玻璃宛如真的教堂，甚至有民眾打電話來問「有沒有牧師？」，方璿機智回應「沒有牧師，但有教主，可以幫你煮咖啡」，方璿也評估附近多是上班族，重新調整餐點價格，盼吸引不同客群。餐酒館免不了要和客人喝上兩杯，梁佑南怕兒子多喝，警告「要是被我抓到在店裡喝醉，就扣他那天薪資，因為會造成我財產損失」。

會這麼放心不下孩子，梁佑南坦言，前後懷胎三次，只有保住前兩胎，第二胎原本是雙胞胎，但不幸流掉一個，第三胎子宮外孕也沒留住，此外孕期也歷經大出血到暈倒，為孩子受盡折磨，她笑說「要是他們不好好孝順我，會遭天譴」。

她想起懷龍鳳胎時，當時已足月但醫生希望她再撐一下，某次宮縮送醫，醫生突然要他老公搞笑安撫她情緒，「我老公就跪下，摸著我肚子說，『你們如果現在出來，以後就沒有麥當勞，如果乖乖待在媽媽肚子，就天天帶你們吃』」威脅要肚裡寶寶安分，一番話讓梁佑南笑出聲，宮縮情況緩解，醫生才告訴她，原來剛剛女兒臍帶繞頸，她放鬆後才解開。

不過孩子大了，難免有自己想法，偶會造成親子衝突。梁佑南說，女兒方琦沒經過她同意，滿18歲跑去穿耳骨，讓她氣個半死，只要生氣就想彈她耳骨，有次激動追女兒還跌倒；方琦跟朋友去花蓮泛舟事前沒報備，看到照片讓她氣炸。方琦則認為，每次事前跟媽媽說，媽媽總會激烈反應，才讓她習慣先斬後奏。梁佑南坦言，小時自己經歷過溺水，陰影仍在，當年孩子小時候，她為了要拍照，差點讓方琦掉進水，種種因素讓她格外擔憂。

梁佑南笑說，以前幫3個孩子銀行開戶，習慣用跟自己一樣的密碼，也會定時挪用資金幫他們買基金，長大後交給他們3個各自保管，沒想到3人趁她不注意自己跑去改密碼，有次她到銀行要領錢，試了無數次密碼全錯，才知密碼全被改掉，她當下不顧方琦正在上課，狂摳要她給密碼，她自虧「我就是沒水準媽媽」。

梁佑南（左起）4日帶龍鳳胎兒女方璿、方琦出席媒體餐敘。（民視提供）

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