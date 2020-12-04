台灣經濟在全球疫情肆虐之下開出好成績，熱錢不斷湧進台灣，加上央行昨日盤中棄守「彭淮南防線」28.5元，引發出口商恐慌性拋匯，台股周五(4日)在晶圓雙雄領漲下，收盤站上14,100點大關，台積電收漲503元、創歷史新高紀錄，新台幣開盤也直接衝破28.5元，以28.43元兌1美元開出，升值2.38角，隨後漲勢繼續擴大，直衝28.304元，創23年來新高。新台幣匯價終場升值1.47角、收漲28.521元。

台北外匯市場新台幣兌美元開盤為28.430元、再度突破28.5元，最高來到28.250元、改寫23年來新高，終場匯價收在28.521元，創23年新高，成交金額15.65億美元。

央行昨日就放手讓匯價升破28.5元，一舉衝破「彭淮南防線」，引發出口商恐慌性拋匯，新台幣早盤漲勢持續強勁，新台幣今盤中最高升抵28.25元，再創近23年半盤中高點，尾盤央行出手降溫，收在28.521元，同創23年新高。

(中時新聞網)