南韓知名模特兒崔素拉（최소라）在2012年通過《挑戰Super Model Korea》出道，有著身高179公分、體重46公斤的「超時尚身材」，讓她一出道就被各大時尚品牌看中，還是LV御用模特兒之一；日前她在談話性節目分享如何維持完美體態，坦言「地獄式瘦身」讓她差點沒命。

崔素拉是世界頂級的模特兒之一，近日她上節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》暢談她的伸展台之路有多艱辛，尤其為了維持標準身材，多一公斤脂肪都不行，就逼自己使用「地獄式瘦身」；崔素拉提到自己曾經連續5周只喝水，完全不進食，但這種激烈的方式也讓她吃盡苦頭。

日前她在談話性節目分享如何維持完美體態，坦言「地獄式瘦身」讓她差點沒命。(圖/ 摘自崔素拉IG)

崔素拉在那段「地獄式瘦身」時間裡，明顯感覺到身體越來越差，後期還出現一天昏倒10次的狀況，工作以外的時間都全身無力，讓她一度以為自己會因為這樣死去；先前她也在其他訪談中提到，「時裝週期間身體免疫力又會下降，全身出現紅斑、皮膚乾燥和壓力性腸胃炎等狀況，連口腔裡都會有很多小傷口」。

不過，她後來也正視這個問題，為了恢復身體健康，花費2年的時間調理，也不再用如此激烈的瘦身方式，才得以兼顧事業和健康。

(中時新聞網)