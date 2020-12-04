進入秋冬時期，台灣出現第二波境外移入病例潮，光11月就高達120例，目前累計確診人數為675例。命理專家林海陽在2020年初就曾預言，11月後會有第四波疫情，而且狀況比之前嚴峻，面對即將到來的2021年，她也再度示警，明年恐怕還會更糟。

庚子年太凶歷年死傷無數 命理師預言2021恐更不祥

命理師林海陽接受《中時新聞網》訪問表示，這次再度爆發的全球大疫情將非常難緩解，即使現在已有疫苗的出現也不見得能挽救這個局面，由於有許多人不願意當白老鼠，若想靠疫苗產生防護作用，還須等待時日。

疫情壟罩下，全球經濟受到很大的衝擊，台灣也不可倖免，林海陽表示，雖然台積電等相關科技產業表現優異，但攤商、店家就沒那麼幸運。她舉例，現在多處知名夜市猶如空城，許多攤販無法負荷虧損，紛紛收攤，她建議這些攤商可以與外送服務合作，與新興產業結合。

許多攤販無法負荷虧損，士林夜市100攤歇業。(資料照/游定剛攝)

2020年是庚子年，命理師表示根據過往歷史經驗，庚子年都不太平靜。像是在1840年爆發第一次鴉片戰爭；1900年八國聯軍進攻北京；1960年中國大陸開始持續三年的大飢荒，這些災難都剛好發生在庚子年，因此坊間流傳每60年全球就會出現一次災難性大事件。今年再逢庚子年，全世界疫情似乎還沒有平息跡象,加上疫苗尚未研發成功，預估死亡人數可能還會不斷攀升。命理師林海陽最後提醒，2021年大家還是要小心謹慎，面對未來可能的變化及衝擊。

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(攝影剪輯/陳威成)

(中時新聞網)