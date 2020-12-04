台灣雲端物聯網產業協會今天(4日)舉辦2020會員大會，行政院副院長沈榮津、工業局局長呂正華、中央研究院院士朱雲漢均與會。現場除頒發雲端物聯網創新奬、扶助新創企業的「台灣雲谷雲豹育成」獎項，近300名產業界人士也見證21名理事、3名監事投票選出現任資策會董事長李世光，擔任台灣雲協新任理事長。

行政院副院長沈榮津(前排中)與台灣雲協新任理監事合影。台灣雲端物聯網產業協會提供

今年是台灣雲協邁入10周年，10年來雲協積極推動符合產業需求的特殊利益領域(Special Interest Group ，SIG)，包含5G IoT(物聯網)、AI(人工智慧)、無人載具、物聯網資安，以及智慧照護等5大產業。

本屆雲端物聯網創新獎共7單位獲獎，分別為經濟部水利署第九河川局與興創知能所合作「智慧河川管理平台」、博遠智能科技「行動AI科技執法維安系統」，行政院環境保護署與互動國際數位、環輿科技合作「智慧環境：衛星影像結合人工智慧應用於環境監測」等。

工業局局長呂正華(中)頒發「雲端物聯網創新獎」。(台灣雲端物聯網產業協會提供)

雲協也在2013年以台灣代表動物為意象，啟動「雲豹育成」，透過雲協企業會員資源協助新創企業取得策略投資，8年來總募資規模超過23億台幣，並取得43%的策略投資率與88%的新創存活率。

新創AI軟體公司滿拓科技是雲豹育成最大贏家，同時獲得「最具投資價值獎」及「體系創新獎」２大獎。滿拓科技主要提供AI演算法的微型化服務，將雲端的AI功能落地部署到邊緣設備(Edge Devices)上，執行AI的功能。獨家創新的DeepLog微型化電子設計自動化流程可縮短時間，為雲端AI落地Edge Devices部署的關鍵技術。

此外，在論壇「解碼邊緣運算，實現5G大未來」中，台灣雲協秘書長、工研院資通所所長闕志克、台灣大哥大副總經理劉建倫、AWS網路服務業務發展經理唐詩哲聯袂探討新冠疫情對科技影響，認為疫情使數位轉型進程加快10年，未來 5G 世代台灣應致力發展「邊緣運算」(Edge Computing)，隨著技術實現及AI學習功能演化，把雲端和終端再度拉在一起，從各個面向完善5G產業生態系。

(中時新聞網)