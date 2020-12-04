鮮活-KY(1256)11月合併營收為新台幣2.32億元，較去年同期成長17.11％，創歷年同期新高，主要因公司長期佈局非果汁類產品，受季節性影響較低的口感添加物等出貨表現持續成長所帶動，此外，新式茶飲崛起，公司憑藉少量多樣客製化的供貨模式，快速出貨的生產能力，得以搶占市場商機。

鮮活前11月合併營收31.89億元，年減幅已縮小至1.15％。鮮活-KY是大陸飲品原料製造產業領導廠商之一，今年來受惠自動化倉儲系統啟用，生產及庫存管理強化，有效減輕經銷商庫存壓力，正向循環下讓公司於今年疫情來襲，反而能快速掌握消費市場所需，進而自第三季起推動營收的成長。展望後市，鮮活-KY三大廠的總產能自遷廠後已提升至11萬噸，看好飲品健康趨勢需求，持續投入研發非果汁類飲品原料，包含植物奶、甜品市場等；在AI系統方面，強化自動化倉儲與冷鏈運輸布局，以積極爭取商機。

(時報資訊)