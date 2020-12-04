宏達電(2498)11月營收雙增，月增加29.26%、年增加0.96%，針對智慧機、VR等，宏達電持續並進，推動營運動能。

宏達電11月合併營收5.55億元，月增加29.26%、年增加0.96%，累計前11月合併營收51.91億元，年減少44.81%。

宏達電持續在智慧型手機、VR領域等並進，在智慧型手機上，回應市場對於Desire系列手機的熱烈反響，宏達電於11月推出HTC Desire 20+雲彩藍，升級搭載高通驍龍2020年全新7系列CPU、配備6.5吋大螢幕與5000mAh大電力，並且增加更多風格拍攝功能，更提升了4800萬畫素5鏡頭，不但全面性滿足消費者需求，也保有HTC Desire的價格優勢，可說是兼具價格、外型及性能的國民機款，Desire 20+系列手機已於HTC專賣店、HTC網路商店及全台中華電信、台灣大哥大與亞太電信販售，線上通路則有YAHOO購物商城、MOMO購物、PChome購物、神腦線上與東森購物等，此外，宏達電也 瞄準雙11商機，宏達電也祭出「雙11狂歡購物節限時閃購優惠」，推出手機及VIVE虛擬實境等多項產品優惠，拚將帶動消費者新一波升級商機。

在VR方面，宏達電全新自製內容《恐龍紀元XR》也首度於台北三創生活園區的VIVELAND虛擬實境樂園及高雄大魯閣草衙道的KOSMOSPOT X VIVELAND登場，此為VIVE Studios首款原創自製XR延展實境內容，結合VR、AR與體感裝置，透過最新XR技術，觀眾戴上VIVE頭盔搭乘以「恐龍紀元時光站」為設計概念且具體感互動的「時光機座艙」，穿梭時空回到白堊紀恐龍世界展開大冒險，在環景360度的遠古叢林內經歷火山、叢林、大海與熱浪，猶如親歷遠古生物震撼現場，不僅如此，宏達電在虛擬實境教育推廣與人才培養上，與國立東華大學結盟，成立東台灣首間VR人才培育中心，推動高等教育深耕計畫。

(時報資訊)