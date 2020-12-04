飛宏(2457)佈局電競、5G基礎建設及EV(電動車)，明年可望有斬獲，隨著產品佈局發酵，飛宏總經理林洋宏表示，公司鎖定歐美市場開發，已陸續跟歐美的各大車廠有業務上的合作，如果沒有意外，明年EV會比今年成長，加上電競及5G基礎建設明年可望看到斬獲，審慎樂觀看待明年，明年營運可望比今年好。

飛宏今天下午舉行法說會，由林洋宏親自主持，由於電動車市場需求強勁，飛宏近幾年努力佈局電動車充電市場，吸引爆滿法人關注公司在電動車的佈局。

林洋宏表示，公司積極轉型投入電動車相關產業，由於大陸政府積極補助電動車產業，4年前公司電動車及充電樁產品先攻大陸市場，不過成果不如預期，因此放慢大陸市場佈局，僅與車廠保持關係，2018年開始轉向以歐美市場客戶為主，已陸續跟歐美的各大車廠有業務上的合作，透過當地經銷商跟品牌商，借重對當地的了解、既有的銷售管道，用較快的速度切進市場，其中美國第一個接洽的實績案例就是電動巴士，目前公司客戶涵蓋電動大巴及車廠，如果沒有意外，明年EV業務會比今年成長。

因應中美貿易戰，飛宏在越南設立新廠，目前越南廠第一期廠區以替客戶節省關稅的工具機及手機產品居多，至於第二期將視客戶需求再評估進行。

受到新冠肺炎疫情影響，飛宏今年前3季稅後虧損1.75億元，每股淨損為0.52元，不過公司第3季已順利轉虧為盈，單季稅後盈餘為1978萬元。

展望明年，除EV可望成長外，林洋宏表示，電競及5G基礎建設明年可望看到斬獲，審慎樂觀看待明年，明年毛利率、淨利率等會比今年提升，如無意外，明年營運可望比今年好。

(時報資訊)