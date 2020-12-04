台中市今年7月底爆發中醫自費粉劑鉛中毒案，衛生局統計鉛中毒案受害者高達38人，檢方依藥事法起訴盛唐中醫院長呂世明、九福中醫醫師洪彰宏以及欣隆藥業負責人歐國樑等三人，法官3日也裁定各20萬元交保；唯兩名中醫師交保後可否復業，目前診所公告停業至明年1月5日，衛生局也將在12月底前召開懲戒委員會，由懲戒委員合議做出裁處決定，最重可廢止醫師證書。

台中市前議長張宏年及子、現任市議員張彥彤一家四口因服用盛唐中醫院長呂世明開立的自費中藥粉劑致鉛中毒，該案爆發後震驚全國，經清查發現受害者高達38人，鉛中毒受害者38人，其中盛唐中醫診所26人，九褔中醫診所12人。

該案經檢方提起公訴後，涉案二名中醫師呂世明、洪彰宏在交保後，是否能復業？二人的中醫診所自行停業至明年1月5日，衛生局預計今年12月底前召開醫師懲戒委員會，由懲戒委員合議做出決定，兩人最重面臨「廢止醫師證書」處分。後續診所若申請復業，市府將秉持民眾健康安全第一的原則嚴加審查 。

衛生局表示，呂世明、洪彰宏依違反醫師法第25條移付醫師懲戒委員會，依據第25-1條規定處分內容包括警告、繼續教育、停業一年、廢止執業執照、最重可廢止醫師證書，預計12月底前召開醫師懲戒委員會，由懲戒委員合議做出決定。

衛生局長曾梓展說，全市中藥販賣業及中醫診所已全數稽查完畢，未查獲不法情事。衛生局將持續加強稽查抽驗，嚴懲不法。

(中時 )