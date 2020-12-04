信功公司扯入萊豬風暴，一通神祕電話成了催化劑，加速屏東縣政府消防安檢程序，宅神朱學恒近日收到住在信功附近的民眾留言指稱，有間議員經營的堆肥場長期產生惡臭汙染，檢舉多次都沒有用；縣府第一時間出面回應表示，近3年來已開罰33次。

看到信功事件吵得沸沸揚揚，曾像屏縣府陳情的蘇姓民眾指出，自己家就住在信功附近，它旁邊有3間化製廠，跟一間議員經營的堆肥廠，長期產生惡臭汙染，已有熱心民眾檢舉幾百通電話都沒用，甚親至縣府陳情20幾次也沒用。

縣長祕書還當面跟我們說，你們都來那麼多次了，「叫我們直接告縣府比較快」，蘇男直呼，真的很扯，都沒有這一位熱心民眾檢舉馬上去稽查，縣府效率好高啊！

對此，屏縣府環保局稽查科長伍展沛表示，每次接獲檢舉都會派員前往查處，近3年來，環保局針對民眾所指的財夯堆肥公司已開出33張罰單，內容包括違反空汙法、水汙法及廢棄物清理法等，裁罰金額共137萬6200元，也定期聯合相關單位前往稽查，檢舉案件已大幅降低。

屏縣府環保局長顏幸苑強調，不會因為對方是議員而受到影響，一切依法行政。對於網友提到縣長祕書提告說，屏縣府發言人鄞鳳蘭則說，沒聽說這件事，也相信祕書不會這麼說。

(中時 )