房東最害怕遇到奇怪房客，遇到這種人就特別容易發生租屋糾紛，過去就曾有房東出租三房兩廳的住家，沒想到竟然看到女房客會隨意從冰箱拿出其他房客的食物來吃，為了阻止女房客，房東只好在廚房加裝監視器，沒想到因此激怒對方，導致她做出更激烈的舉動。

資深媒體人林裕豐在節目《震震有詞》透露，他朋友遇過一名女房客，常會偷吃冰箱裡的東西，因此裝了監視器希望能改善狀況，然而女房客一樣照吃不誤，讓他忍無可忍，口頭警告對方別再犯，沒想到對方因此懷恨在心，「這女老師竟然對著監視器打開衣服，私密處還正對監視器拍攝，嚇壞房東。」

房東徹底崩潰，要求女房客搬走，對方卻表示租約還沒到她不搬，為了趕快將她請走，房東選擇付3個月租金了事，然而對方卻留下一堆垃圾給他收拾，房東原本想直接丟掉，卻又怕女房客會有話說，還拜託里長和管區警員到場錄影作證，自費租倉庫放房客遺棄的物品。

對於房東有苦只能自己吞，律師張琬萍也表示：「房東處理房客的遺留物品，應全程錄影求自保。且建議要發函給房客告知對方清理物品，避免日後產生糾紛。」

(中時新聞網)