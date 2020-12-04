今周刊報導〈勞動基金弊案揭密〉一文，提到「寶佳顧問團」點名現任考試院長黃榮村，並指有配車、司機跟支薪；考試院長黃榮村今表示，從未擔任寶佳集團顧問，亦從未以任何形式或名義接受來自該集團的配車、司機與支薪，未經查證即報導不實訊息，令人遺憾，要求週刊立即更正澄清。
今周刊報導〈勞動基金弊案揭密〉一文中，提及「還有著名的『寶佳顧問團』，被市場點名者包括……以及現任考試院院長黃榮村等，據悉，顧問的基本配備有配車、司機，每個月還有支薪……」。
黃榮村津表示，他鄭重聲明，從未擔任寶佳集團顧問，亦從未以任何形式或名義接受來自該集團的配車、司機與支薪。「今周刊」未經查證即報導不實訊息，令人遺憾，本人要求今週刊立即更正澄清。
他說，在出任考試院院長前，除保留不支薪之原任大學榮譽講座外，已辭去所有兼職，並上網公告。
他指出，所辭去的兼職，皆為公共性或公益性職務，其中一項為台北政經學院基金會董事，原本是應舊識黃煌雄先生之邀，與其他前任教育部部長共同參與，事後才知該基金會是由林陳海先生捐資成立，現已信託完成並由清華大學運作中。
黃榮村表示，他因再度出任公職，已於出任前徵得基金會同意辭去董事職務。特此補充說明。
(中時 )
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