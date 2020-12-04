春節臺金線疏運 陳玉珍籲增尖峰時段航班

立委陳玉珍今邀集交通部、國防部、民航局、航港局、立榮、華信航空代表，就明年春運準備工作溝通。（陳玉珍立委服務處提供）

春節返鄉機票9日晚間開放訂位。（金門縣府觀光處提供）

春節返鄉機票9日晚間開放訂位，立委陳玉珍要求增加尖峰時段航班，民航局副局長方志文允諾與航空公司再協調，以滿足鄉親的需求。立榮及華信航空也將以大飛機A321、738、虎航客機協助疏運，讓疏運作業更加順利圓滿。

陳玉珍今邀集交通部、國防部、民航局、航港局、立榮、華信航空代表，就明年春運準備工作溝通，希望航空公司加開尖峰時段的往返航班，避免鄉親還需等待第2、3波加班機。

民航局副局長方志文回覆，今年首波開放訂票的機位已有增加，如2月10日（小年夜）全天48班，往返約提供1萬848座位數，2月11日除夕當天也是47班，往返提供1萬480座位數。以往臺金線過年期間有部分機位被「小三通」旅客訂走，今年小三通停航，預估這些機位數也會留給離島鄉親使用。

華信航空代表也說，去年華信首波提供3萬餘座位數，今年為加強疏運，已協調華航738客機及虎航客機協助，目前9日開放訂票當天，即已提供管制期間內共5萬餘座位數，開放離島居民訂位。

另不少鄉親反映，往年都有網路都跑不動、畫面定格，訂位專線也打不進去的狀況，希望航空公司改善。立榮航空代表說明，網路畫面定格是因為網路進行控管緣故，並非系統當機，立榮航空也持續更新網路設備，讓民眾更方便訂票。華信航空代表也表示，人工訂票作業持續改善，包括12月8日起增加人工接聽電話的人力，以因應大量電話訂位需求。

陳玉珍也建議就疫情趨緩後的臺金線疏運，早作長遠性的規畫。立榮航空代表說明已與長榮簽訂1整年的支援契約，春運結束後大型飛機仍會持續支援臺金航線。華信航空代表也表示，華信已增加2架ATR客機協助臺金航線運輸，另虎航繼續支援國內航班的計畫也獲民航局通過，未來會繼續強化臺金航線空運能量。

(中時 )