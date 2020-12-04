「奶茶妹妹」章澤天2018年經歷CEO老公劉強東在美國捲入性侵疑雲，重創劉強東形象，儘管事後獲不起訴證明清白，也讓章澤天的婚姻備受矚目，而夫妻倆挺過這段風波後，章澤天今（4日）則在IG報喜，宣布家裡多了一位新成員。

章澤天在2009年以一張手拿奶茶照片在陸網爆紅，而被封為「奶茶妹妹」，而章澤天在22歲時嫁給大她21歲的京東集團創始人劉強東，並在隔年生下女兒，幸福組成一家三口，不過章澤天今（4日）則在IG報喜宣布：「歡迎我們的家庭新成員！」

原來是章澤天飼養了一隻白色博美狗，她還為毛孩子取名為「小豆芽」，章澤天還寵溺地把手掌大的愛犬抱在懷中，畫面相當溫馨、有愛。

其實章澤天日前才過27歲生日，她俏皮地戴生日快樂的燈牌，臉上露燦笑慶生，章澤天舉手投足超青春，一點都不像是一個孩子的媽，也讓外界羨慕她根本就是人生勝利組。

(中時新聞網)