冬天來臨，長照機構應慎防群聚感染風險。資誠（PwC Taiwan）生醫產業合夥會計師蔡晏潭指出，冬天是傳統流感季節，今年因為新冠肺炎疫情的影響，更使得健康照顧產業面臨空前影響，如疫情高峰的3～4月，韓國與美國相繼發生住宿式機構群聚感染。

蔡晏潭建議，台灣長照機構可善用數位科技減輕人力負擔，因應照服人員因隔離而出現人力缺口的問題，並強化物資管理，在疫情下維繫服務的溫度。

資誠（PwC Taiwan）聯合會計師事務所、台灣高齡產業創新發展協會、台日產業技術合作促進會、中華民國資訊軟體協會於4日共同主辦「2020台日長照產業高峰會」，分享ICT技術防疫策略重點，如採用無線技術追蹤接觸者，或是以AI進行數據判讀幫助診斷等，讓防疫效益再提升。

蔡晏潭強調，衛福部自2018年起實施的長照法人新制度，已逐漸建構台灣居家、社區、機構住宿與綜合式長照整合網路，以因應不同族群的需求。長照法人制度的推動有助於引入企業管理模式，並擴大產業經濟規模，吸引更多醫材、輔具及照顧服務業者投入。企業的參與有助於擴大財源，並引入創新科技，借入數位創新技術，強化台灣的健康照顧產業服務品質，以因應疫情的挑戰。

資誠生醫產業合夥會計師林雅慧指出，完整健康照顧應涵蓋「健康」、「醫療」、及「照顧」三大領域，其中台灣在「醫療」與「照顧」領域已建構完整的服務體系，台灣有優良的醫療技術和完善的醫療服務網。

而我國「健康」領域則須仰賴AI、IoT與遠距科技的整合，如配備居家監測與意外預警的智慧居家健康住宅，或利用遠距科技強化訪視服務的功能，讓高齡者健康養老。期待更多數位科技結合健康照顧的產品以及服務持續推出，帶動長照體系數位化轉型。

(工商 )